Топурия рассказал, что в бою с Гейджи сделает то, чего не смог сделать Холлоуэй

Непобеждённый 29-летний чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия высказался о предстоящем бое с обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гейджи, который пройдёт в рамках UFC White House — Freedom 250.

«Ещё никто не вырубал Гейджи в первом раунде? Этого не сделал даже Макс Холлоуэй? Что ж, я буду первым», — сказал Илия Топурия на пресс-конференции.

Топурия дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.

Гейджи 37 лет. В рекорде американского бойца 27 побед, из которых 21 была одержана досрочно, и пять поражений. Гейджи дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2011 году.

Напомним, бой состоится уже в этот понедельник, 15 июня. Встреча запланирована на 6 утра по московскому времени. Их поединок станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250.