Алекс Перейра и Сириль Ган провели битву взглядов перед турниром в Белом доме

15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 состоится поединок за временный пояс в тяжёлом весе между бразильцем Алексом Перейрой и французом Сирилем Ганом. За двое суток до боя бойцы провели битву взглядов.

Стердаун прошёл в спокойном формате, об спортсмена уважительно отнеслись друг к другу и по окончанию битвы взглядов пожали руки.

Алексу 38 лет. В профессиональном рекорде в ММА бразильского бойца 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения. Поатан дебютировал в профи в 2015 году.

Сирилю 36 лет. В его профессиональном рекорде 13 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и два поражения. В профи французский боец дебютировал в 2018 году.

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