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«Я не проиграл». Хамзат Чимаев сделал заявление о бое со Стриклендом и реванше

«Я не проиграл». Хамзат Чимаев сделал заявление о бое со Стриклендом и реванше
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев высказался о поражении от Шона Стрикленда в титульном бою, а также обозначил желание провести реванш.

«Я не проиграл бой, я просто проиграл по решению судей. В следующий раз я собираюсь снести ему голову… Просто жду Дану и Хантера, пусть выводят этого парня в клетку», — сказал Чимаев на пресс-конференции промоушена RAF перед схваткой с Диллоном Дэнисом.

Напомним, Чимаев проиграл Стрикленду на турнире UFC 328, который прошёл в ночь на 10 мая. Для чеченца это поражение стало первым в профессиональной карьере. Чимаев сейчас представляет ОАЭ.

Чимаев возобновил тренировки после первого поражения в карьере

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