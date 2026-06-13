Илия Топурия: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

14 июня в Вашингтоне (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250. В главном бою чемпион в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия проведёт защиту против американца Джастина Гейджи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой Топурии.

Возраст: 29 лет.

Рекорд: 17-0 (9-0 в UFC).

Побед решением: 2.

Досрочных побед: 15 (7 – нокаутом, 8 – приёмом).

Грузинский боец Топурия выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулегком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Freedom 250.