Том Аспиналл дал прогноз на бой Деррика Льюиса и Джоша Хокита

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о предстоящем поединке между американцами Дерриком Льюисом и Джошем Хокитом, который состоится 14 июня на турнире UFC в Белом доме США.

«Льюис начинает «плыть», как его бьют и он устаёт. Бой с Вальдо Кортес-Акостой был не лучшим. Не думаю, что у него когда-либо было хорошее кардио. Как по мне, у Хокита намного больше всего. Джош должен уверенно побеждать», – сказал Аспиналл на своём YouTube-канале.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Freedom 250.

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