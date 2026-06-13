Бадаев: Ган перестреляет Перейру и заберёт победу по очкам. Он очень подвижен

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказался о предстоящем поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) между французом Сирилем Ганом и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 14 июня на турнире UFC в Белом доме США.

«Никак не вижу фаворитом Перейру. Он очень тяжело бьёт, у него хороший левый боковой, он очень опасен. Но при этом Ган — природный тяжеловес, и он очень подвижен. У него хорошая работа на ногах, игровая манера. И поймать, зацепить, подловить Гана очень непросто. Сириль постоянно передвигается, при этом выбрасывая удары и используя антропометрию. Думаю, Ган — очень неудобен для Перейры. Единственное — Перейра может пустить в ход свои лоу-кики, чтобы замедлить Гана, а уже потом задействовать свои тяжёлые руки. Если Перейре удастся замедлить Гана, тогда у него хорошие шансы. А учитывая стили бойцов, кажется, что Ган перестреляет Перейру и заберёт победу по очкам. При этом у Гана и борьба неплохая. В общем, фаворитом вижу Гана. Он природный тяжеловес и более разносторонний», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.