Джастин Гейджи: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

14 июня в Вашингтоне (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250. В главном бою американец Джастин Гейджи сразится с действующим чемпионом в лёгком весе (до 70 кг) грузином Илией Топурией. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой Гейджи.

Возраст: 37 лет.

Рекорд: 27-5 (10-5 в UFC).

Побед решением: 6.

Досрочных побед: 21 (20 – нокаутом, 1 – приёмом).

Джастин Гейджи дебютировал в UFC в 2017 году. Дважды становился претендентом на чемпионский титул в лёгком весе.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Freedom 250.

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