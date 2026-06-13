Хамзат Чимаев и Диллон Дэнис провели дуэль взглядов перед схваткой на турнире RAF

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) российский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев и его соперник американец Диллон Дэнис провели дуэль взглядов перед борцовской схваткой, которая состоится 14 июня в Сент-Луисе (США) на турнире RAF 10.

Хамзату Чимаеву сейчас 32 года. Уроженец Чеченской Республики дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2018 году, с 2020-го выступает в UFC. В 2025 году завоевал чемпионский титул в среднем весе. На турнире UFC 328 Чимаев проиграл в титульном бою Шону Стрикленду. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и одно поражение.

Ранее Чимаев заявил, что намерен стать чемпионом RAF.