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Махачев выбрал приоритетного соперника между Ианом Гарри и Майклом Моралесом

Махачев выбрал приоритетного соперника между Ианом Гарри и Майклом Моралесом
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) российский боец Ислам Махачев выбрал приоритетного для себя соперника между двумя претендентами на его титул – ирландцем Ианом Гарри и эквадорцем Майклом Моралесом.

«Если выбирать между Моралесом и Ианом, я, честно сказать, для своего имени, для наследия выбрал бы Моралеса. Почему? Потому что он сейчас непобеждённый. Если завтра выиграешь Иана Гарри, будут говорить: «Его Шавкат [Рахмонов] побеждал несколько боёв назад», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

Ранее Дана Уайт назвал возможной организацию боя Топурия — Махачев.

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