Алекс Перейра: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

14 июня в Вашингтоне (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250. В соглавном событии экс-чемпион организации в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра сразится за временный титул в тяжёлом весе (до 120 кг) с французом Сирилем Ганом. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой Перейры.

Возраст: 38 лет.

Рекорд: 13-3 (10-2 в UFC).

Побед решением: 2.

Досрочных побед: 11 (11 – нокаутом, 0 – приёмом).

Алекс Перейра выступает в UFC с 2021 года. В 2022 году стал чемпионом организации в среднем весе (до 93 кг), в 2023-м – в полутяжёлом весе (до 93 кг).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Freedom 250.