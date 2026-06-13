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Алекс Перейра: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Алекс Перейра: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
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14 июня в Вашингтоне (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250. В соглавном событии экс-чемпион организации в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра сразится за временный титул в тяжёлом весе (до 120 кг) с французом Сирилем Ганом. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой Перейры.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган

Возраст: 38 лет.
Рекорд: 13-3 (10-2 в UFC).
Побед решением: 2.
Досрочных побед: 11 (11 – нокаутом, 0 – приёмом).

Алекс Перейра выступает в UFC с 2021 года. В 2022 году стал чемпионом организации в среднем весе (до 93 кг), в 2023-м – в полутяжёлом весе (до 93 кг).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Freedom 250.

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