Сириль Ган: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

14 июня в Вашингтоне (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250. В соглавном событии француз Сириль Ган сразится за временный титул в тяжёлом весе (до 120 кг) с бразильцем Алексом Перейрой. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой Гана.

Возраст: 36 лет.

Рекорд: 13-2 (10-2 в UFC).

Побед решением: 4.

Досрочных побед: 9 (6 – нокаутом, 3 – приёмом).

Сириль Ган дебютировал в UFC в 2019 году. За свою карьеру в организации трижды становился претендентом на чемпионский титул – дважды проиграл, а также один поединок был признан несостоявшимся.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Freedom 250.