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Сириль Ган: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Сириль Ган: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
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14 июня в Вашингтоне (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250. В соглавном событии француз Сириль Ган сразится за временный титул в тяжёлом весе (до 120 кг) с бразильцем Алексом Перейрой. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой Гана.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган

Возраст: 36 лет.
Рекорд: 13-2 (10-2 в UFC).
Побед решением: 4.
Досрочных побед: 9 (6 – нокаутом, 3 – приёмом).

Сириль Ган дебютировал в UFC в 2019 году. За свою карьеру в организации трижды становился претендентом на чемпионский титул – дважды проиграл, а также один поединок был признан несостоявшимся.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Freedom 250.

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