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«Не будь охраны, ты был бы мёртв». Чимаев обратился к Дэнису перед схваткой на RAF

«Не будь охраны, ты был бы мёртв». Чимаев обратился к Дэнису перед схваткой на RAF
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Бывший чемпион UFC россиянин Хамзат Чимаев и его соперник американец Диллон Дэнис обменялись репликами на пресс-конференции в преддверии своей борцовской схватки, которая состоится 14 июня на турнире RAF 10 в Сен-Луисе (США).

Дэнис: Я просто люблю его, как свою девочку.

Чимаев: Что он сказал? Этот парень любит шутить, но завтра ему будет плохо.

Дэнис: Вы не найдёте такого рефери, у которого получится снять меня с него.

Чимаев: Не будь охраны, ты был бы мёртв, брат. Тебе понадобится много людей, чтобы оттащить меня.

Напомним, выступление Чимаева на турнире RAF 10 станет дебютным для россиянина в американской борцовской лиге.

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