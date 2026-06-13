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Исраэль Адесанья дал прогноз на бой Топурия — Гейджи

Исраэль Адесанья дал прогноз на бой Топурия — Гейджи
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Бывший чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья высказался о предстоящем поединке за титул в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи, который состоится 14 июня на турнире в UFC Freedom 250 в Вашингтоне (США).

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

«На крупнейшей арене в истории единоборства, в главном событии, Илия Топурия, как я считаю, обновит рекорд до 18-0 и сделает то, что делает раз за разом – побеждает легенд», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Freedom 250.

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