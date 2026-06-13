Исраэль Адесанья дал прогноз на бой Топурия — Гейджи

Бывший чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья высказался о предстоящем поединке за титул в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи, который состоится 14 июня на турнире в UFC Freedom 250 в Вашингтоне (США).

«На крупнейшей арене в истории единоборства, в главном событии, Илия Топурия, как я считаю, обновит рекорд до 18-0 и сделает то, что делает раз за разом – побеждает легенд», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Freedom 250.

Тренировка чемпиона UFC Илии Топурии перед боем на турнире в Белом доме