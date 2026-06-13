Александр Усик встретился с Дональдом Трампом

Абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях украинский боксёр Александр Усик встретился с 47-м президентом США Дональдом Трампом.

Фото: из личного архива советника по связям с общественностью Белого дома США Марго Мартин

Александру Усику 39 лет. Украинец, победитель Олимпиады-2012, дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2016 году стал чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2018 году – абсолютным чемпионом. В 2024 году стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2025-м – двукратным абсолютным чемпионом. Всего на его счету 25 побед (16 – нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее Александр Усик сообщил, что посетил Пентагон.

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Видео: наиболее титулованный боксёр.