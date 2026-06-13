Шон О'Мэлли: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

14 июня в Вашингтоне (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250, в рамках которого бывший чемпион организации в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли проведёт поединок с канадцем Айманном Захаби. Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой О'Мэлли.

Возраст: 31 год.

Рекорд: 19-3 (11-3 в UFC).

Побед решением: 6.

Досрочных побед: 13 (12 – нокаутом, 1 – приёмом).

Шон О'Мэлли дебютировал в UFC в 2017 году, в 2023-м стал чемпионом в легчайшем весе, сумев провести одну успешную защиту.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Freedom 250.

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