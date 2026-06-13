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«Если он перестанет быть толстым». Фергюсон высказался о возможности схватки с Хабибом

«Если он перестанет быть толстым». Фергюсон высказался о возможности схватки с Хабибом
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Бывший боец UFC американец Тони Фергюсон заявил о готовности провести борцовскую схватку с экс-чемпионом организации, а ныне членом Зала славы, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Он толстый. Если он перестанет быть толстым, мы сможем поговорить, но сейчас он в мировом турне. У меня есть Арман Царукян, мы должны были побороться уже давно, но не получилось, он не был готов. Я – охотник, мне нравится выслеживать. В тот раз он не захотел становиться жертвой. Но я дал ему возможность сделать домашнюю работу, он сделал её, и теперь мы здесь», — сказал Фергюсон на пресс-конференции RAF.

Напомним, 14 июня на турнире RAF 10 в Сент-Луисе (США) Фергюсон проведёт схватку с россиянином Арманом Царукяном.

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