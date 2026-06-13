Айманн Захаби: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

14 июня в Вашингтоне (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250, в рамках которого канадский боец легчайшего веса (до 61 кг) Айманн Захаби проведёт поединок с бывшим чемпионом дивизиона американцем Шоном О'Мэлли.

Возраст: 38 лет.

Рекорд: 15-2 (8-2 в UFC).

Побед решением: 6.

Досрочных побед: 9 (5 – нокаутом, 4 – приёмом).

Айманн Захаби дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, с 2017-го выступает в UFC.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Freedom 250.

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