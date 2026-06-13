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«Как танк». Брат Топурии оценил его форму перед боем с Гейджи

«Как танк». Брат Топурии оценил его форму перед боем с Гейджи
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Грузинский боец UFC Александр Топурия высказался о готовности младшего брата и чемпиона организации в лёгком весе (до 70 кг) Илии Топурии к поединку с американцем Джастином Гейджи, который состоится 14 июня на турнире UFC Freedom 250 в Вашингтоне (США).

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

«Он суперподготовлен, как танк. Он счастлив. Он уже не занимается этим, потому что вынужден. Но ему это по-прежнему нужно, потому что не всё сводится к материальным вещам. Он может жить без боёв, но ему очень нужна эта победа. Люди считают, что он потерял мотивацию, но он остался прежним. Единственное, что изменилось, это весосгонка, теперь ему не нужно сбрасывать так много веса», — приводит слова Топурии издание AS.

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