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«Это священное место». Сенатор США выступил против турнира UFC в Белом доме

«Это священное место». Сенатор США выступил против турнира UFC в Белом доме
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Сенатор Соединённых штатов от Аризоны Марк Келли раскритиковал организацию турнира по смешанным единоборствам UFC Freedom 250, который состоится 14 июня в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

«Я фанат этого спорта. Но позвольте сказать, какие бои UFC я не буду смотреть. Те, которые пройдут в Белом доме. Насколько же это нелепо. Президент построил стадион на лужайке государственного здания, они проведут взвешивание на мемориале Линкольна… В каком-то смысле это священное место», — сказал Келли в социальных сетях.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Freedom 250.

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