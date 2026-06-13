«Это священное место». Сенатор США выступил против турнира UFC в Белом доме

Сенатор Соединённых штатов от Аризоны Марк Келли раскритиковал организацию турнира по смешанным единоборствам UFC Freedom 250, который состоится 14 июня в Белом доме.

«Я фанат этого спорта. Но позвольте сказать, какие бои UFC я не буду смотреть. Те, которые пройдут в Белом доме. Насколько же это нелепо. Президент построил стадион на лужайке государственного здания, они проведут взвешивание на мемориале Линкольна… В каком-то смысле это священное место», — сказал Келли в социальных сетях.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Freedom 250.

Строительство арены для турнира UFC у Белого дома США