Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Брат Топурии: Илия должен сразиться Макгрегором, если тот победит Холлоуэя

Брат Топурии: Илия должен сразиться Макгрегором, если тот победит Холлоуэя
Комментарии

Грузинский боец UFC Александр Топурия считает, что его младший брат и чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) Илия Топурия может провести поединок со звёздным ирландцем Конором Макгрегором.

«Первое, что я сказал Илии, когда бой Конора и Макса [Холлоуэя] был анонсирован, это молиться за победу Макгрегора. Он спросил меня, почему, я ответил ему: «Ты должен сразиться с ним, если он победит».

Это будет очень интересно для меня, для него, для всего мира. Просто представьте, Конор возвращается после стольких лет и побеждает Макса… Ему просто необходимо будет встретиться с Илией», — приводит слова Топурии издание AS.

Материалы по теме
UFC в Белом доме: Топурия защищает пояс, у Гейджи последняя попытка стать чемпионом. LIVE
Live
UFC в Белом доме: Топурия защищает пояс, у Гейджи последняя попытка стать чемпионом. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android