Брат Топурии: Илия должен сразиться Макгрегором, если тот победит Холлоуэя

Грузинский боец UFC Александр Топурия считает, что его младший брат и чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) Илия Топурия может провести поединок со звёздным ирландцем Конором Макгрегором.

«Первое, что я сказал Илии, когда бой Конора и Макса [Холлоуэя] был анонсирован, это молиться за победу Макгрегора. Он спросил меня, почему, я ответил ему: «Ты должен сразиться с ним, если он победит».

Это будет очень интересно для меня, для него, для всего мира. Просто представьте, Конор возвращается после стольких лет и побеждает Макса… Ему просто необходимо будет встретиться с Илией», — приводит слова Топурии издание AS.