Пётр Ян дал прогноз на бой Гейджи — Топурия

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян высказался о предстоящем поединке за титул в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи, который состоится 15 июня на турнире в Белом доме.

«Исходя из стилистики Топурии, он любит прижимать к сетке для того, чтоб там начать свою работу. Джастин Гейджи будет стараться, я думаю, избегать ближней дистанции, но всё равно его остановят где-то и заставят подраться вблизи. Прогноз? Победа Топурии во втором или в третьем раунде, нокаутом.

Что станет ключом к победе? Неумение правильно двигаться в октагоне для Гейджи. Поймает какую-то суету и пропустит там удар», — сказал Ян в социальных сетях.