Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян дал прогноз на бой Гейджи — Топурия

Пётр Ян дал прогноз на бой Гейджи — Топурия
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян высказался о предстоящем поединке за титул в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи, который состоится 15 июня на турнире в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

«Исходя из стилистики Топурии, он любит прижимать к сетке для того, чтоб там начать свою работу. Джастин Гейджи будет стараться, я думаю, избегать ближней дистанции, но всё равно его остановят где-то и заставят подраться вблизи. Прогноз? Победа Топурии во втором или в третьем раунде, нокаутом.

Что станет ключом к победе? Неумение правильно двигаться в октагоне для Гейджи. Поймает какую-то суету и пропустит там удар», — сказал Ян в социальных сетях.

Материалы по теме
UFC в Белом доме: Топурия защищает пояс, у Гейджи последняя попытка стать чемпионом. LIVE
Live
UFC в Белом доме: Топурия защищает пояс, у Гейджи последняя попытка стать чемпионом. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android