Царукян отреагировал на подписание в RAF олимпийского чемпиона Барроуза

Боец UFC Арман Царукян прокомментировал подписание в борцовскую организацию RAF олимпийского чемпиона американца Джордана Барроуза, заявившего о готовности провести схватку с россиянином.

«Он был первым парнем, которого я смотрел в YouTube, потому что у него были сумасшедшие хайлайты, а мне было восемь лет. В девять лет я носил золотые Asics с его автографом. Я был его фанатом. Схватка с ним стала бы большим событием для меня», — сказал Царукян на пресс-конференции RAF.

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