Махачев — о срыве боя с Топурией: он попросил $ 20 млн, ему отказали

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) российский боец Ислам Махачев высказался о срыве поединка с обладателем титула в лёгком дивизионе (до 70 кг) грузином Илией Топурией.

«Мне утром позвонили, предложили бой, я согласился… ничего не прося, мне сами предложили бой с плюсом в гонораре. Потом, на следующее утро, мне перезвонили, сказали, что Топурия захотел где-то 20 миллионов [долларов], ему отказали. Всё, бой сорвался. И через пару часов его менеджер дал интервью, сказал: «Нас не устроила сумма, чтоб подраться с Исламом». За те же деньги по контракту они согласились драться с Гейджи», — сказал Махачев на YouTube-канале Адама Зубайраева.