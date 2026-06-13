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Махачев — о срыве боя с Топурией: он попросил $ 20 млн, ему отказали

Махачев — о срыве боя с Топурией: он попросил $ 20 млн, ему отказали
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) российский боец Ислам Махачев высказался о срыве поединка с обладателем титула в лёгком дивизионе (до 70 кг) грузином Илией Топурией.

«Мне утром позвонили, предложили бой, я согласился… ничего не прося, мне сами предложили бой с плюсом в гонораре. Потом, на следующее утро, мне перезвонили, сказали, что Топурия захотел где-то 20 миллионов [долларов], ему отказали. Всё, бой сорвался. И через пару часов его менеджер дал интервью, сказал: «Нас не устроила сумма, чтоб подраться с Исламом». За те же деньги по контракту они согласились драться с Гейджи», — сказал Махачев на YouTube-канале Адама Зубайраева.

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