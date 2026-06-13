Гейджи сравнил Топурию с персонажем из «Шрека»

Временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории американец Джастин Гейджи придумал новую кличку для действующего обладателя титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии. Американец сравнил испанца с персонажем мультфильма «Шрек» — Лордом Фаркуадом. Бой Гейджи — Топурия состоится 15 июня на турнире в Белом доме.

«Итак, я буду биться с Лордом Фаркуадом, вот что меня ждёт», — сказал Гейджи на пресс-конференции.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.