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Гейджи сравнил Топурию с персонажем из «Шрека»

Гейджи сравнил Топурию с персонажем из «Шрека»
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Временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории американец Джастин Гейджи придумал новую кличку для действующего обладателя титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии. Американец сравнил испанца с персонажем мультфильма «Шрек» — Лордом Фаркуадом. Бой Гейджи — Топурия состоится 15 июня на турнире в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

«Итак, я буду биться с Лордом Фаркуадом, вот что меня ждёт», — сказал Гейджи на пресс-конференции.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.

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