«Женился на стриптизёрше». Хокит — об Илии Топурии

Непобеждённый пятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит резко высказался про действующего чемпиона в лёгком весе Илию Топурию во время пресс-конференции перед турниром в Белом доме.

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«Я могу вмешаться? Извините, пожалуйста. Я думаю, Топурия так злится, потому что он такой низкий, что не видит своего отражения. И он женился на стриптизёрше из Майами… Простите меня. Невероятный Халк… он всё время доставляет мне проблемы. Я извиняюсь, Топурия, я твой огромный фанат, ты мой любимый боец», — сказал Хокит.