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«Женился на стриптизёрше». Хокит — об Илии Топурии

«Женился на стриптизёрше». Хокит — об Илии Топурии
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Непобеждённый пятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит резко высказался про действующего чемпиона в лёгком весе Илию Топурию во время пресс-конференции перед турниром в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Джош Хокит — Деррик Льюис
15 июня 2026, понедельник. 04:30 МСК
Джош Хокит
Не началось
Деррик Льюис

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть фрагмент можно на официальном YouTube-канале промоушена.

«Я могу вмешаться? Извините, пожалуйста. Я думаю, Топурия так злится, потому что он такой низкий, что не видит своего отражения. И он женился на стриптизёрше из Майами… Простите меня. Невероятный Халк… он всё время доставляет мне проблемы. Я извиняюсь, Топурия, я твой огромный фанат, ты мой любимый боец», — сказал Хокит.

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