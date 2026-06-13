Пресс-конференция UFC в Белом доме собрала 180 тыс. зрителей на YouTube

Пресс-конференция турнира UFC Freedom 250, состоявшаяся накануне в Вашингтоне (США), в пиковые моменты привлекла 180 тысяч одновременных зрителей на YouTube. Это меньше, чем результат в 210 тысяч, зафиксированный в прошлом месяце во время пресс-конференции перед боем бывшего чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева и американца Шона Стрикленда.

Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе — действующий чемпион испано-грузин Илия Топурия встретится с обладателем временного пояса американцем Джастином Гейджи.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Freedom 250.