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Пресс-конференция UFC в Белом доме собрала 180 тыс. зрителей на YouTube

Пресс-конференция UFC в Белом доме собрала 180 тыс. зрителей на YouTube
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Пресс-конференция турнира UFC Freedom 250, состоявшаяся накануне в Вашингтоне (США), в пиковые моменты привлекла 180 тысяч одновременных зрителей на YouTube. Это меньше, чем результат в 210 тысяч, зафиксированный в прошлом месяце во время пресс-конференции перед боем бывшего чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева и американца Шона Стрикленда.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе — действующий чемпион испано-грузин Илия Топурия встретится с обладателем временного пояса американцем Джастином Гейджи.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Freedom 250.

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