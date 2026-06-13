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UFC в Белом доме — результаты взвешивания

Результаты взвешивания участников турнира UFC в Белом доме. Перейра тяжелее Гана
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В Вашингтоне, столице США, прошла церемония взвешивания участников турнира UFC в Белом доме. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами бойцов на весах. Все бойцы уложились в вес.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

UFC в Белом доме. Результаты взвешивания:

Илия Топурия (70,3 кг) vs Джастин Гейджи (70,3 кг);
Алекс Перейра (113,85 кг) vs Сириль Ган (112,49 кг);
Шон О'Мэлли (61,46 кг) vs Айманн Захаби (61,23 кг);
Джош Хокит (104,78 кг) vs Деррик Льюис (120,2 кг);
Маурисио Руффи (70,3 кг) vs Майкл Чендлер (70,76 кг);
Бо Никал (84,36 кг) vs Кайл Дакас (84,36 кг);
Диего Лопес (66,22 кг) vs Стив Гарсия (66,22 кг).

Турнир пройдёт в ночь на 15 июня. «Чемпионат» будет освещать все события вокруг турнира.

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