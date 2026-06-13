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Асланбек Бадаев покинул пост вице-президента ACA

Асланбек Бадаев покинул пост вице-президента ACA
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Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев объявил об уходе из промоушена. В структуре организации Бадаев проработал 10 лет, включая три года в WFCA и семь в ACA.

«Моё пребывание в Лиге АСА подошло к концу. 10 лет кропотливой работы (3 WFCA и 7 АСА) и путь от сотрудника пресс-службы, матчмейкера до позиции вице-президента — это было увлекательное путешествие. Новые знакомства, разъезды и возможности — Лига позволила мне расти и добиваться больших высот. И, безусловно, она дала мне больше, чем мог ей предложить я, но при этом — я отдал родной организации всё, что у меня было. День и ночь мы все вместе трудились для АСА, и я очень любил Лигу на каждом из этапов её развития», – написал Бадаев в своём телеграм-канале.

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