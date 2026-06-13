Хейни обвинил Стивенсона в попытке сорвать поединок между ними

Обладатель титула WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) 27-летний американец Девин Хейни (33-0, 15 KO) обвинил непобеждённого чемпиона мира по боксу по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе американца Шакура Стивенсона в попытке сорвать поединок между ними.

«Оказалось, что обговорённый вес в 65,3 кг — это недостаточно. Он всё равно не хочет биться… Чёрт побери!» — написал Хейни в социальной сети Х.

Шакуру 28 лет. В своём профессиональном рекорде американский боксёр имеет 25 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и не имеет ни одного поражения. В профи Стивенсон дебютировал 22 апреля 2017 года. Является серебряным призёром Олимпийских игр, которые прошли в 2016 году.