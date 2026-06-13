«Историческое событие». Илия Топурия восхитился Даной Уайтом из-за турнира в Белом доме

Непобеждённый 29-летний чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия комплиментарно отозвался о президенте промоушена Дане Уайте.

«Без сомнения, Дана Уайт — один из людей, которыми я больше всего восхищаюсь. То, что ты построил, и событие, которое ты организовал, поистине историческое. Пресс-конференция у Мемориала Линкольна...» — написал Топурия в социальной сети Х.

Грузинский-испанский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Freedom 250.