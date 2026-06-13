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Джонс: я всё ещё в ростере и способен организовывать самые большие бои на планете

Джонс: я всё ещё в ростере и способен организовывать самые большие бои на планете
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38-летний бывший обладатель чемпионских титулов UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс заявил, что остаётся в ростере лиги и готов к громким поединкам.

«Я всё ещё в ростере, всё ещё способен организовывать самые большие бои на планете», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

Джон Джонс выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В рекорде американского спортсмена 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.

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