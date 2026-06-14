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Илия Топурия — Джастин Гейджи: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Илия Топурия — Джастин Гейджи: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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15 июня в Вашингтоне (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC White House — Freedom 250. В главном бою чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) испано-грузин Илия Топурия проведёт защиту с временным чемпионом американцем Джастином Гейджи.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало боя – около 6:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Илии Топурии 29 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

Джастину Гейджи 37 лет. Американский боец выступает в UFC с 2017 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и пять поражений.

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