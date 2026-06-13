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«Не беспокоюсь о его ударке». Захаби — о поединке с О'Мэлли на турнире в Белом доме

«Не беспокоюсь о его ударке». Захаби — о поединке с О'Мэлли на турнире в Белом доме
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Канадский боец UFC в наилегчайшем весе Айманн Захаби высказался о предстоящем поединке с Шоном О'Мэлли на турнире в Белом доме 15 июня.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Шон О'Мэлли — Айманн Захаби
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Айманн Захаби

«Когда мне задали вопрос на пресс-конференции, я чувствовал себя круто. Я был рад, потому что, наверное, ему [О'Мэлли] уже задали столько вопросов. Люди вроде бы знают, кто он такой, знают, что он из себя представляет. И я подумал, что круто, что они задали вопрос мне, чтобы люди наконец могли понять мою позицию. Моя точка зрения уникальна, как я уже сказал, я рад, что болельщики поддерживают его, но, в конце концов, ты ничего не можешь поделать. Я дерусь с ним в клетке один на один. Никто не может ему помочь.

Тот факт, что это происходит в Вашингтоне, ничего не меняет. И, мне кажется, болельщики забывают об этом, а я хочу этого боя. Я не могу дождаться, чтобы выйти туда. Я взволнован. Я не боюсь этого парня. Его ударка меня не пугает. Для меня Жозе Альдо был самым авторитетным, самым крутым и самым опасным ударником в дивизионе, и я пережил это. Я не очень беспокоюсь об ударке Шона О’Мэлли», — приводит слова Захаби издание MMA Fighting.

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