«Не беспокоюсь о его ударке». Захаби — о поединке с О'Мэлли на турнире в Белом доме

Канадский боец UFC в наилегчайшем весе Айманн Захаби высказался о предстоящем поединке с Шоном О'Мэлли на турнире в Белом доме 15 июня.

«Когда мне задали вопрос на пресс-конференции, я чувствовал себя круто. Я был рад, потому что, наверное, ему [О'Мэлли] уже задали столько вопросов. Люди вроде бы знают, кто он такой, знают, что он из себя представляет. И я подумал, что круто, что они задали вопрос мне, чтобы люди наконец могли понять мою позицию. Моя точка зрения уникальна, как я уже сказал, я рад, что болельщики поддерживают его, но, в конце концов, ты ничего не можешь поделать. Я дерусь с ним в клетке один на один. Никто не может ему помочь.

Тот факт, что это происходит в Вашингтоне, ничего не меняет. И, мне кажется, болельщики забывают об этом, а я хочу этого боя. Я не могу дождаться, чтобы выйти туда. Я взволнован. Я не боюсь этого парня. Его ударка меня не пугает. Для меня Жозе Альдо был самым авторитетным, самым крутым и самым опасным ударником в дивизионе, и я пережил это. Я не очень беспокоюсь об ударке Шона О’Мэлли», — приводит слова Захаби издание MMA Fighting.