Илия Топурия — Джастин Гейджи: где смотреть бой, на каком канале

В ночь с 14 на 15 июня в столице Соединённых Штатов Америки (США) Вашингтоне на лужайке у Белого дома пройдёт крупный турнир промоушена UFC Freedom 250, в главном бою которого в 6:00 мск действующий чемпион в лёгком весе непобеждённый испано-грузин Илия Топурия в титульном поединке сразится с временным чемпионом дивизиона американцем Джастоном Гейджи.

Посмотреть трансляцию турнира UFC White House — Freedom 250 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Спортивный портал «Чемпионат» будет освещать все события, связанные с турнирном.