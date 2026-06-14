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Остин Траут: Деррик Льюис сейчас в отличной форме, у него даже кубики пресса появились

Остин Траут: Деррик Льюис сейчас в отличной форме, у него даже кубики пресса появились
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Бывший чемпион мира по боксу Остин Траут, который тренируется вместе с тяжеловесом UFC Дерриком Льюисом, рассказал о подготовке американца к поединку с Джошем Хокитом на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме 15 июня.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Джош Хокит — Деррик Льюис
15 июня 2026, понедельник. 04:30 МСК
Джош Хокит
Не началось
Деррик Льюис

«Деррик тренируется безумно. Деррик сейчас находится в отличной форме, кажется, у него даже кубики пресса появились. Деррик очень мотивирован на этот бой», — приводит слова Траута портал Bloody Elbow.

Деррику Льюису 41 год. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Льюис дебютировал в апреле 2010 года. В своём профессиональном рекорде в ММА американец имеет 29 побед, 13 поражений, а один бой был признан несостоявшимся.

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