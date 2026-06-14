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Турнир UFC в Белом доме: полный кард участников, список бойцов

Турнир UFC в Белом доме: полный кард участников, список бойцов
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В ночь с 14 на 15 июня в столице Соединённых Штатов Америки (США) Вашингтоне на лужайке у Белого дома пройдёт крупный турнир промоушена UFC Freedom 250. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом грядущего мероприятия.

UFC Freedom 250. Полный кард турнира:

Главный бой вечера — Илия Топурия — Джастин Гэтжи;
Алекс Перейра — Сириль Ган;
Шон О’Мэлли — Айманн Захаби;
Джош Хокит — Деррик Льюис;
Маурисио Руффи — Майкл Чендлер;
Бо Никал — Кайл Докас;
Диего Лопес — Стив Гарсия.

Начало боёв запланировано на 3:00 мск. Главный бой ориентировочно начнётся в 6:00 мск.

Спортивный портал «Чемпионат» будет освещать все события, происходящие на турнире.

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