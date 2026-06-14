Алекс Перейра — Сириль Ган: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 14 на 15 июня в столице Соединённых Штатов Америки (США) Вашингтоне на лужайке у Белого дома пройдёт крупный турнир промоушена UFC Freedom 250, в соглавном бою которого в 5:30 мск 38-летний бразильский атлет, двукратный чемпион в полутяжёлом весе и экс-чемпион в среднем дивизионе Алекс Перейра в поединке за временный титул в тяжёлом весе сразится с французом Сирилем Ганом.

Посмотреть трансляцию турнира UFC White House — Freedom 250 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Спортивный портал «Чемпионат» будет освещать все события, связанные с турнирном.