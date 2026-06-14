Турнир UFC в Белом доме: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

В ночь с 14 на 15 июня в столице Соединённых Штатов Америки (США) Вашингтоне на лужайке у Белого дома пройдёт крупный турнир промоушена UFC Freedom 250. В главном бою чемпион в лёгком весе (до 70 кг) испано-грузин Илия Топурия проведёт защиту титула с американцем Джастином Гейджи.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало боя – около 6:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Отметим, что пресс-конференция турнира UFC Freedom 250, состоявшаяся накануне в Вашингтоне, в пиковые моменты привлекла 180 тысяч одновременных зрителей на YouTube.