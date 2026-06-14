Алекс Перейра — Сириль Ган: где смотреть бой, на каком канале

В ночь с 14 на 15 июня в столице Соединённых Штатов Америки (США) Вашингтоне на лужайке у Белого дома пройдёт крупный турнир промоушена UFC Freedom 250, в соглавном бою которого в 5:30 мск двукратный чемпион в полутяжёлом весе и экс-чемпион в среднем дивизионе бразилец Алекс Перейра в поединке за временный титул в тяжёлом весе сразится с французом Сирилем Ганом.

Посмотреть трансляцию турнира UFC White House — Freedom 250 можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Спортивный портал «Чемпионат» будет освещать все события, связанные с турнирном.

Алекс Перейра выступает в UFC с 2021 года. В 2022 году стал чемпионом организации в среднем весе (до 93 кг), в 2023-м – в полутяжёлом весе (до 93 кг).

Сирилю Гану 36 лет. В его профессиональном рекорде 13 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и два поражения. В профи французский боец дебютировал в 2018 году.