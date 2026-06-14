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Захаби — о скептиках перед турниром в Белом доме: в клетке много непредсказуемого

Захаби — о скептиках перед турниром в Белом доме: в клетке много непредсказуемого
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Канадский боец UFC в наилегчайшем весе Айманн Захаби высказался о скептических настроениях по поводу его поединка с Шоном О'Мэлли на турнире в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Шон О'Мэлли — Айманн Захаби
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Айманн Захаби

«Людям придётся узнать меня после этого боя. Людям придётся выяснить, кто я такой. Мне кажется, что я также на любителя. Нужно послушать, как я говорю, несколько раз, чтобы узнать меня. Я не вписываюсь в какой-то определённый тип. О'Мэлли — вы сразу улавливаете суть. Со мной сложнее. Так что это придёт, когда будет нужно, но я счастлив в ожидании.

Слушайте, многие говорят об этом бое больше из-за О'Мэлли, чем из-за меня, потому что я не работаю в социальных сетях так, как он. Теперь я наконец пытаюсь продвигать социальные сети, я чувствую, что сейчас есть смысл уделять этому время, я чувствую, что я гораздо более разносторонний боец. Я в колоссальных масштабах работал и игнорировал все возможные отвлекающие факторы, чтобы убедиться, что я действительно цельный боец, и теперь это просто очевидно.

Я дам вам цитату: «За всё стоящее в жизни нужно бороться». У меня и Джастина Гейджи у обоих такая борьба, но это не значит, что нас можно сбрасывать со счетов. У нас много сердца и много решимости, и мы побеждали в важные моменты раньше. Почему мы не можем победить в важные моменты здесь? В клетке много непредсказуемого, и мне интересно посмотреть, как он выступит, и мне интересно посмотреть, как выступлю я», — приводит слова Захаби MMA Fighting.

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