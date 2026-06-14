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Состоялась финальная битва взглядов Илии Топурии и Джастина Гейджи перед турниром в Белом дома

Состоялась финальная битва взглядов Топурии и Гейджи перед турниром в Белом доме
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Сегодня, в ночь с 13 на 14 июня состялась финальная битва взглядов перед титульным боем на турнире в Белом доме, где сойдутся непобеждённый 29-летний чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия и американец Джастин Гейджи.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

Во время стердауна Топурия что-то сказал Гейджи, американец ничего не ответил.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, их поединок за титул чемпиона промоушена в лёгком весе состоится в ночь с 14 на 15 июня (мск). Гейджи является временным чемпионом после победы над Пэдди Пимблеттом. Гейджи 37 лет. Его рекорд составляет 27-5 (10-5 в UFC). У 29-летнего Топурии на данный момент 17 побед и нет поражений в смешанных единоборствах (9-0 в UFC).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Freedom 250.

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