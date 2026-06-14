Арман Царукян со счётом 10-0 победил Тони Фергюсона на турнире RAF

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян провёл схватку с экс-бойцом UFC именитым Тони Фергюсоном на турнире RAF-10 в Сент-Луисе (США, штат Миссури).

Схватка завершилась победой бойца из Армении досрочно во втором раунде со счётом 10-0.

Для Армана Царукяна этот поединок стал уже седьмым под эгидой лиги RAF, тогда как Тони Фергюсон проводил свой первый бой в организации. В ММА Царукян в последний раз выходил в клетку в ноябре 2025 года, когда заставил сдаться новозеландца Дэна Хукера во втором раунде. Фергюсон же не выступал с августа 2024-го — тогда американец потерпел досрочное поражение от Майкла Кьезы уже в стартовой пятиминутке.

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