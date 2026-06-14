Диллон Дэнис дисквалифицирован со схватки RAF против Чимаева. Произошла массовая драка

На турнире RAF 10 в Сент-Луисе (штат Миссури, США) Хамзат Чимаев одержал победу над Диллоном Дэнисом.

Поединок завершился дисквалификацией американца после того, как тот попытался провести сабмишен во время борцовского матча, что противоречит правилам соревнований.

Однако на этом история не закончилась. После остановки схватки Чимаев нанёс сопернику пинок, что спровоцировало конфликт между командами бойцов. Словесная перепалка быстро переросла в массовую драку.

Стоит отметить, что для Чимаева это был дебютный поединок под эгидой лиги RAF. Дэнис также впервые выступал в данном промоушене.

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