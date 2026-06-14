Шон О'Мэлли — Айманн Захаби: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В понедельник, 15 июня, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC White House — Freedom 250, в рамках которого состоится поединок между бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе американцем Шоном О'Мэлли (19-3) и шестым номером рейтинга UFC в категории до 61 кг канадцем ливанского происхождения Айманном Захаби (14-2).

Поединок стартует ориентировочно в 5:00 по московскому времени. В прямом эфире его, как и весь турнир, покажут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на онлайн-платформе UFC Fight Pass. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя, где оперативно отразит ключевые моменты и события.

Строительство арены для UFC у Белого дома