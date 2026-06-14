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Видео массовой драки после пинка Чимаевым лежащего Диллона Дэниса на турнире RAF

Видео массовой драки после пинка Чимаевым лежащего Диллона Дэниса на турнире RAF
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Появилось видео скандального эпизода с турнира RAF 10 в Сент-Луисе (штат Миссури, США), где Хамзат Чимаев одержал победу над Диллоном Дэнисом.

На записи запечатлён момент завершения схватки, которая закончилась дисквалификацией американского бойца после попытки провести сабмишен в борцовском поединке, что нарушает правила соревнований.

ВИДЕО

После остановки боя ситуация резко обострилась: Чимаев нанёс сопернику пинок, что стало спусковым крючком для конфликта между командами. Практически сразу словесная перепалка переросла в массовую потасовку, участие в которой приняли представители обоих лагерей.

Отмечается, что этот бой стал дебютным для Чимаева в лиге RAF, как и для Дэниса, который впервые выступал под эгидой данного промоушена.

Хамзат Чимаев и Диллон Дэнис провели дуэль взглядов

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