Маурисио Руффи — Майкл Чендлер: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

15 июня в Вашингтоне (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250, в рамках которого бывший претендент на титул в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер проведёт поединок с бразильцем Маурисио Руффи.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало поединка Руффи — Чендлер – в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В своём последнем бою, состоявшемся в апреле 2025 года на UFC 314, Чендлер проиграл техническим нокаутом британцу Пэдди Пимблетту. Руффи в январе UFC 325 победил техническим нокаутом азербайджанца Рафаэля Физиева.