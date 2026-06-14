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Том Аспиналл заявил, что намерен вернуться после травмы до конца 2026 года

Том Аспиналл заявил, что намерен вернуться после травмы до конца 2026 года
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Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о сроках своего возвращения после травмы глаза.

«Я надеюсь подраться в этом году. Как только врач даст мне зелёный свет, я буду готов. Я вернулся к тренировкам, но впереди ещё долгий путь», — приводит слова Аспиналла издание The i Paper.

Тому Аспиналлу 33 года. Британец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2020-го выступает в UFC. В 2024 году стал обладателем временного титула в тяжёлом весе, после чего был повышен до статуса чемпиона.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре на UFC 321, Аспиналл встретился с французом Сирилем Ганом. Поединок был признан не состоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз.

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