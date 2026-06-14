Стало известно, что сказали друг другу Топурия и Гейджи на церемонии взвешивания

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия и его соперник американец Джастин Гейджи обменялись последними репликами перед поединком, который состоится 15 июня на турнире UFC Freedom 250 в Вашингтоне (США).

«Я совершенно точно создан для этого. Я благословлён находиться здесь сейчас. Я заберу его нолик завтра, вот увидите», — сказал Гейджи на церемонии взвешивания.

«С детства я постоянно слышал фразу «американская мечта». Но никогда не понимал её значение. Но завтра мы будем жить американской мечтой. Я одержу ещё одну победу, 18-0. И я одержу эту победу красиво», — сказал Топурия.

Видео: яркие победы Илии Топурии.