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Стало известно, что сказали друг другу Топурия и Гейджи на церемонии взвешивания

Стало известно, что сказали друг другу Топурия и Гейджи на церемонии взвешивания
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия и его соперник американец Джастин Гейджи обменялись последними репликами перед поединком, который состоится 15 июня на турнире UFC Freedom 250 в Вашингтоне (США).

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

«Я совершенно точно создан для этого. Я благословлён находиться здесь сейчас. Я заберу его нолик завтра, вот увидите», — сказал Гейджи на церемонии взвешивания.

«С детства я постоянно слышал фразу «американская мечта». Но никогда не понимал её значение. Но завтра мы будем жить американской мечтой. Я одержу ещё одну победу, 18-0. И я одержу эту победу красиво», — сказал Топурия.

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