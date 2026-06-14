«Долго не мог в себя прийти». Махачев рассказал историю, связанную с боем против Царукяна

Чемпион UFC в двух весовых категориях россиянин Ислам Махачев рассказал о курьёзном случае, произошедшем после поединка с соотечественником Арманом Царукяном в апреле 2019 года.

«Мы уже пришли с боя, мне плохо было… Подрался я, выиграл, зашёл в раздевалку, там UFC приходят обследовать тебя, я говорю: «Уберите их». Мне просто было плохо. Короче, я уже чистый полностью, всё у меня вышло, я лежу в номере… и уже ничего не хочу. Мне Муслим говорит: «Попей активированный уголь, он тебе поможет». Я говорю: «Не буду». Вот я клянусь, слова Муслима: «Хоть раз меня послушай и попей активированный уголь». И он мне даёт уголь, только я пью, считай, с водопада упал, ничего в животе нет, пустой живот, он мне говорит: «Стой, я не то дал, вырви». Я говорю: «Как вырвать? У меня пустой живот». И он выбегает из номера: «Я сейчас марганцовку возьму». Оказывается, марганцовка без рецепта уже не продаётся. Через час возвращается, нету марганцовки, вызвали скорую. Оказывается, он дал мне слабительное, семь таблеток. Тогда я долго не мог в себя прийти. У меня потом месяц было 73-74 кг», — сказал Махачев в видео на YouTube-канале Red Corner MMA.