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Глава RAF отреагировал на массовую драку в схватке Чимаева и Дэниса

Глава RAF отреагировал на массовую драку в схватке Чимаева и Дэниса
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Чэд Бронштейн, сооснователь борцовского промоушена RAF, прокомментировал массовую драку, произошедшую во время схватки между россиянином Хамзатом Чимаевым и американцем Диллоном Дэвисом на турнире RAF 10 в Сент-Луисе (США).

«Я не думаю, что это то, чего мы хотим. Действие не должно выходить за пределы площадки. Мы говорили с обоими перед матчем. Оставляйте противостояние на площадке. Шоу было отличным до этой… проблемы. Борцовский мир заслуживает борьбы. И это то, что мы должны делать. Так что ответ на вопрос – нет, мы этого не хотели. За 10 шоу это произошло один раз. Теперь два. И мы должны убедиться, что охрана будет усилена во избежание таких ситуаций», — сказал Бронштейн на пресс-конференции.

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